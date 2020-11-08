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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض استعادى للفنان حسن الأعصر

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:47 ص
حسن الأعصر
حسن الأعصر
نضال ممدوح
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يُفتتح في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ بمركز سعد زغلول الثقافي٬ معرضا استيعاديًا للفنان القدير حسن الأعصر، وذلك بحضور كوكبة من الفنانين والنقاد.

ويعد "الأعصر" أحد رموز الحركة التشكيلية المعاصرة أسهم بفنه في إثراء المشهد التشكيلي لاسيما في مجال فن الحفر الذي أبرز تفرده في تقنياته وإنتاجه الفني المتنوع والثري مع تعدد فروع موهبته لتطال مجالات فنية أخرى منها الرسم والتصميم والفوتوغرافيا والنحت.

كما بعد الأعصر صاحب تجربة متميزة والتي تستحق التأمل والتبصر، وذلك من خلال أعمال تًعرض للمرة الأولى منذ الخمسينات ومشروع التخرج، لآخر دفعة دبلوم الفنون التطبيقية، وحتى التجارب الحديثة زمنًا، مع مجموعة من التوثيقات لأعمال جدارية داخل وخارج مصر، تشهد بالريادة في هذا المجال.

ومن المقرر أن يصاحب المعرض٬ عدد من الملتقيات الحوارية والنقدية والبحثية على مدار فترة العرض٬ مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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