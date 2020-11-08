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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

البرتغال تفرض حظر التجول ليلا فى بعض البلدات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 03:44 ص
أنطونيو كوستا
أنطونيو كوستا
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أن البرتغال ستفرض حظر تجول ليليا في بعض البلدات ابتداء من يوم الإثنين لاحتواء انتشار فيروس كورونا بعد وصول عدد الإصابات إلى مستوى قياسي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، سيسري حظر التجول الليلي من الساعة 11 مساء حتى الساعة السادسة صباحًا في 121 بلدية من 308 بلديات في البلاد، بما في ذلك لشبونة وبورتو يوم الاثنين، حيث تدخل البلاد حالة الطوارئ لمدة 15 يوما.

وأعلن كوستا أيضا أن الناس لن يتمكنوا من مغادرة منازلهم فيما بين الساعة الواحدة ظهرا والخامسة صباحا خلال عطلتي نهاية الأسبوعين القادمين - يومي السبت والأحد. وقال إن بعض المنافذ التجارية ستغلق خلال هذه الأوقات.

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