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عالم

ملك المغرب: نرفض ممارسات البوليساريو على معبر الكركارات

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 06:57 ص
العاهل المغربي محمد
العاهل المغربي محمد السادس
وكالات
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انتقد العاهل المغربي محمد السادس إقدام "جبهة البوليساريو"، منذ أكثر من أسبوعين، على عرقلة حركة النقل بين المغرب وموريتانيا عبر معبر الكركارات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، شدد في كلمة بمناسبة مرور 45 عاما على "المسيرة الخضراء" التي استعاد فيها المغرب إقليم الصحراء الغربية من الاستعمار الإسباني على رفضه القاطع للممارسات المرفوضة، لمحاولة عرقلة حركة السير الطبيعي، بين المغرب وموريتانيا، أو لتغيير الوضع القانوني والتاريخي شرق الجدار الأمني، أو أي استغلال غير مشروع لثروات المنطقة.

وشدد على أن المغرب "سيبقى، إن شاء الله، كما كان دائما، متشبثا بالمنطق والحكمة، بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية".

وأضاف: "نؤكد التزامنا الصادق، بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي".

وأكد أن المغرب "سيظل ثابتا في مواقفه ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة".

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