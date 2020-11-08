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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

اليوم.. كلثوميات فى ليلة جديدة من مهرجان الموسيقى العربية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:39 ص
مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
نضال ممدوح
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فى أمسية فنية من ليالى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التاسعة والعشرين٬ تنظم دار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ حفلا فنيا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى، وذلك على مسرح سيد درويش، دار أوبرا الإسكندرية، بمشاركة نجوم الأوبرا الفنانة نهاد فتحى٬ والفنانة حسناء.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من روائع سيدة الغناء العربى أم كلثوم منها: "جمال الدنيا٬ هقابله بكرة٬ سيرة الحب أداء الفنانة نهاد فتحى٬ فات الميعاد ودارت الأيام أداء الفنانة حسناء".

وتعد دورة هذا العام٬ دورة استثنائية تتوج جهود الدولة في استمرارية رسالة الإبداع وتعكس الإصرار على تجاوز التحديات.

وتقام حفلات المهرجان على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة النافورة، الصغير٬ الجمهورية، معهد الموسيقى العربية.

وأوبرا الإسكندرية ودمنهور وتضم 29 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة 93 فنان من 5 دول عربية، هى: مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.

ويعتبر مهرجان الموسيقى العربية أحد أذرع الثقافة المصرية فى سعيها الدائم لبناء الإنسان وتطوير وتنمية الوعى والارتقاء بالوجدان، والحفاظ على تراث وهوية الموسيقى والأغنية العربية.

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