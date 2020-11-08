رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب مستعد للإقرار بهزيمته إذا لم تسفر طعونه عن شىء

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 07:05 ص
ترامب
ترامب
وكالات
طباعة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، إلا إذا أخفقت جهوده القانونية في الطعن بنزاهة الانتخابات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" تعهد ترامب بالمضي في استراتيجية قانونية يأمل أن تقلب النتائج في الولايات التي منحت بايدن النصر.

وقال ترامب في بيان أصدرته حملته: "الحقيقة المجردة هي أن هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم. لم يتم التصديق على فوز جو بايدن بأي ولاية، ناهيك عن الولايات التي شهدت منافسة حامية وتتجه إلى إعادة الفرز الإلزامي، أو الولايات التي قدمت حملتنا طعونا قانونية سليمة ومشروعة فيها يمكن أن تقرر المنتصر في النهاية".

وأقر حلفاء ومستشارو الرئيس الأمريكي في أحاديث خاصة، بأن فرصه في قلب نتيجة الانتخابات والبقاء في البيت الأبيض ضئيلة، فيما يستعدون للاعترف بالهزيمة في نهاية المطاف، ودعوا إلى مزيد من الوقت حتى استنفاد الطعون القانونية.

موضوعات متعلقة

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

واشنطن بوست: بايدن يتعهد برفع الحظر عن بلدان إسلامية

«CNN» تعلن «بايدن» رئيسًا لأمريكا

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 8-11-2020

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

أيام زمان

«هى ساعتك السودة كام».. حكايات الغيرة بين إسماعيل ياسين وزوجته

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل وائل جسار بمهرجان الموسيقى العربية

ليلة إنشاد وابتهالات دينية لفرقة سماع بقبة الغورى.. اليوم

اليوم.. كلثوميات فى ليلة جديدة من مهرجان الموسيقى العربية

المورد الثقافى تعلن نتائج الدورة الثالثة لعام 2020 من برنامج «وجهات»