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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

وزير خارجية ألمانيا يدعو لحل سياسى فى إثيوبيا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:22 ص
هايكو ماس
هايكو ماس
وكالات
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دعت برلين أديس أبابا، لانتهاج الحلول السياسية وتجنب العنف على خلفية الأزمة في إقليم تيجراي، حيث أعلنت الحكومة مؤخرا حالة الطوارئ بعد شن جماعات مسلحة هجمات ضد القوات الحكومية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إنه خلال اتصال مع نظيره الإثيوبي جيدو أنداراجاتشو، شدد على الحاجة إلى حل سياسي ومنع انتشار العنف في الإقليم.

كما أكد استعداد بلاده لدعم أديس أبابا في ذلك عبر "إقامة قنوات للتواصل".

ووافق برلمان إثيوبيا، على تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة تيغراي التي تفجر صراع مرير حولها بين حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وحلفائه السابقين فيها.

وكانت الطائرات الإثيوبية قد واصلت قصف إقليم تيجراي يوم الجمعة، وتعهد أبي بمزيد من الضربات الجوية في الصراع الآخذ في التصاعد، ووردت تقارير عن سيطرة قوات الإقليم على مواقع عسكرية اتحادية مهمة وأسلحة.

وقال أبي في كلمة نقلها التلفزيون، إن على المدنيين في المنطقة الشمالية تفادي الأضرار التي يمكن أن تلحق بهم وذلك بتجنب التجمع في أماكن مفتوحة لأن الضربات ستستمر، في تحد لمناشدات دولية للجانبين بضبط النفس.

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