قراءة وشرح أجزاء من القاهرة الخديوية بالأعلى للثقافة

يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، في السابعة من مساء غد الاثنين٬ محاضرة بعنوان "قراءة وشرح أجزاء من القاهرة الخديوية" والتي تقدمها الدكتورة سهير زكي حواس.يأتي ذلك في إطار فعاليات برنامج دعم مبادرة "الثقافة بين إيديك"، الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية والعمارة، برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني.تهدف المحاضرة إلى التوعية بالحفاظ على التراث المصري المعماري والثقافي، حيث إن النهضة العمرانية العظيمة التي شهدتها مصر خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين والشواهد تقول إن محمد علي باشا هو واضع نواتها الأولى، وقد أراد الارتقاء والتحديث للبلاد.وتوالت الإنجازات وحركة البناء والتعمير مع ولاية أبنائه من بعده، حتى عصر إسماعيل الذي نتوقف عنده، فقد جاء ومعه طموحاته العظيمة من أجل الارتقاء بمدينة القاهرة (القاهرة الخديوية)، الأمر الذي استدعى اهتمام خاص لاستعادة جزء من بريق وتألق العاصمة من خلال مشروع القاهرة الخديوية.