تهانى الصبيح بضيافة مبادرة كل يوم شاعر.. غدًا

تحل الشاعرة السعودية تهاني الصبيح٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ بضيافة برنامج «اقرأ معانا»، والذي يبث أون لاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع «يوتيوب»، والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة «كل يوم شاعر»، حيث من المقرر أن تقرأ «الصبيح» قصيدة شعرية تحت عنوان:" لما حوتنى الطائف".و"تهاني الصبيح" لقبتها الصحافة السعودية بـ خنساء الوطن٬ حيث وقفت تنشد أشعارها في سوق عكاظ بمدينة الطائف. وهي عضو بمركز الأحساء الأدبي، وكاتبة في صحيفة اليوم، والقافلة ومجلة الواحة.تكتب الشعر والقصة، كما صدرت لها أعمال "وجوه بلا هوية" رواية، ورواية أخرى بعنوان "غُرف المعلمات"، بالإضافة إلي ديوان "كانت هنا"٬ وديوان "فسائل" والذي نالت عنه المركز الثاني في جائزة الشاعر حسن القرشي في دورتها الرابعة لعام 2017.ومن أشعار "الصبيح" نقرأ:دمـــعٌ عــلـى خــديـكِ أبــيـضُ ذارفُ.. وعــلــى ثـــراكِ الــحـبُّ ظـــلٌّ وارفُ.. وكـأنـهـا (لـيـلـى) مــشـتْ بـعـباءتي.. وهــنـاك قــيـسٌ عــنـد بـابـكِ واقــفُ.. هــل تـسـمعين الـقـلبَ فــي صـلـواتهِ.. مذْ جاء يسعى وهو باسمِكِ هاتفُ ؟.. أو تـنـظـرين الــحـرفَ فـــي رعـشـاتهِ.. يـذوي عـلى شـفةٍ ويـذبلُ واصـفُ؟.