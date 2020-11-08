رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

غدا.. افتتاح معرض «رؤى مصرية» للفنان إيهاب الأسيوطى

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 02:16 ص
إيهاب الأسيوطى
إيهاب الأسيوطى
نضال ممدوح
طباعة
يحتضن جاليري الكحيلة بالمهندسين٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ افتتاح معرض الأعمال النحتية والذي يقام تحت عنوان "رؤى مصرية" للفنان إيهاب الأسيوطي٬ ويستمر حتى يوم 19 نوفمبر الجاري.

يذكر أن "الأسيوطي" له العديد من التصميمات الجدارية ومقترحات للتماثيل في شتى الميادين في مصر وأسيوط والمنيا وإمارة الفجيرة بدولة الإمارات وتصميم مقدمة ونهاية كوبرى المحطة بمحافظة أسيوط، وتصميم ميدان الشهيد بمدينة مغاغة بمحافظه المنيا.

قال عنه الناقد عبد العزيز التميمى: إيهاب الأسيوطي هنرى مور العرب٬ واحد من الفنانين القلائل الذين يمتلكون وبجدارة مراكز إحساس وقدرة تعبير وفكر بشرى متطور مواكب للحضارة والتقدم، مما يجعله ينافس كبار النحاتين في العالم بأسره ومن ضمنهم الفنان الإنجليزي الكبير هنرى مور، والأسيوطى يعد رمزا من رموز النحت في الوطن العربى.

موضوعات متعلقة

بايدن يغرّد: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين.. ولدينا الكثير من العمل

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. و«الري» تستعد

سيارة «تريلا» تتسبب في سقوط كوبري بالإسكندرية

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أيام زمان

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«الطلاق الأول في عائلة السادات».. حكاية الزواج التقليدي لبنات الرئيس الراحل

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

الليلة.. افتتاح معرض «قرمزى» للفنان أسامة فريد

غدًا.. حجى جابر بضيافة منصة الفن المعاصر «كاب»

غدًا.. ورشة لتعليم فن الرسم على الزجاج ببيت السنارى

هديل غنيم: صناعة النشر فى مصر تثير الشفقة والإعجاب (حوار)