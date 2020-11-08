غدا.. افتتاح معرض «رؤى مصرية» للفنان إيهاب الأسيوطى

يحتضن جاليري الكحيلة بالمهندسين٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ افتتاح معرض الأعمال النحتية والذي يقام تحت عنوان "رؤى مصرية" للفنان إيهاب الأسيوطي٬ ويستمر حتى يوم 19 نوفمبر الجاري.يذكر أن "الأسيوطي" له العديد من التصميمات الجدارية ومقترحات للتماثيل في شتى الميادين في مصر وأسيوط والمنيا وإمارة الفجيرة بدولة الإمارات وتصميم مقدمة ونهاية كوبرى المحطة بمحافظة أسيوط، وتصميم ميدان الشهيد بمدينة مغاغة بمحافظه المنيا.قال عنه الناقد عبد العزيز التميمى: إيهاب الأسيوطي هنرى مور العرب٬ واحد من الفنانين القلائل الذين يمتلكون وبجدارة مراكز إحساس وقدرة تعبير وفكر بشرى متطور مواكب للحضارة والتقدم، مما يجعله ينافس كبار النحاتين في العالم بأسره ومن ضمنهم الفنان الإنجليزي الكبير هنرى مور، والأسيوطى يعد رمزا من رموز النحت في الوطن العربى.