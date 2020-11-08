غدًا.. مصر محورًا عالميا للطاقة بـ الحرية للإبداع فى الأسكندرية

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف مساء غدًا الأثنين٬ حلقة جديدة من حلقات منتدى الإبداع العلمي والتكنولوجي٬ والتي تعقد تحت عنوان "مصر المستقبل..محورًا عالميًا للطاقة " ويتحدث فيها المهندس شريف هدارة خبير صناعة البترول والطاقة ووزير البترول والثروة المعدنية الأسبق٬ ويدير اللقاء ويقدمه الدكتور حسن لطفي.ومن المقرر أن تتناول الندوة إلقاء الضوء علي ما حقّقته مصر من الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وكيف أصبحت مصدرًا صافيًا، بفضل الاحتياطي الهائل من الغاز الطبيعي البحري، الأمر الذي أدّى لخلق فائض كهرباء قابل للتسويق، من المقرّر أن ينمو بشكل كبير في المستقبل القريب، خاصّةً مع بدء مشروعات الطاقة المتجدّدة والطاقة النووية الجديدة في البلاد، عملية الإنتاج.ومصر أصبحت على أعتاب التحوّل إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة (الغاز الطبيعي والكهرباء)، بين أوروبّا وأفريقيا والشرق الأوسط، حيث بدأت برنامجًا لتطوير صادراتها من الطاقة، يُسهم في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في منطقة شرق البحر المتوسّط إلى القرن الأفريقي.