المورد الثقافى تعلن نتائج الدورة الثالثة لعام 2020 من برنامج «وجهات»

- أحمد حسام الدين، مصر رسام قصص مصورة ومصمم جرافيك.



- إنجي محسن، مصر فنانة بصرية



- ديانا السويطي، فلسطين ممثلة ومحركة دمى.



- بهاء الجمعة، فلسطين مدرّب موسيقي



- سكينة جوال، المغرب فنانة بصرية



-ياسمين عبد العزيز صديق، مصر فنانة بصرية تشكيلية



یونس بابا علي، المغرب فنان سمعي بصري



أعلنت مؤسسة المورد الثقافي عن أسماء الحائزين على منحة السفر من برنامج وجهات في الدورة الثالثة للعام 2020.وتشير المؤسسة إلى أن تقدّم لهذه الدورة من الجزائر وفلسطين ومصر والعراق ولبنان وليبيا والمغرب وسوريا وتونس واليمن، بينها 25 طلب للسفر الدولي و9 طلبات للسفر الإقليمي، وقد اختارت لجنة التحكيم 7منها، بينها 5 للسفر الدولي و2 للسفر الإقليمي.سيشارك أحمد حسام في مهرجان Fumetto، حصل على منحة سفر من مصر إلى سوريا وذلك لتقديم عرض وحلقة نقاش حول مشهد الكوميكس المصري والعربي الحالي خاصة بعد الربيع العربي، وستتيح له هذه الفرصة التفاعل مع المشهد الفني في مجال الكوميكس في سويسرا وإيجاد أرضية مشتركة مع أحد الفنانين على الأقل لدعوته إلى أسبوع الكوميكس في مصر خلال الدورات المقبلة، كما سيتم عرض بعض أعمال فنانيين قصص مصورة مصريين خلال معرض جماعي.حصل على منحة سفر من مصر إلى الولايات المتحدة.ستشارك إنجي في برنامج الإقامة الفنية أرت أُماي "ART OMI" الذي سيقام في نيويورك، حيث ستقوم بإنتاج وتطوير عمل فني في إطار برنامج الإقامة وستتاح لها فرصة لقاء العديد من المتخصصين في الفن.هذه الإقامة ستساهم في تطوير ممارساتها الفنية في مجال الفنون البصرية، حيث ستتمكن من مشاركة أفكار جديدة مع الفنانين المقيمين وعرض عملها أمام جمهور جديد.حصل على منحة سفرستشارك مع فرقة مسرح الثلاجة بالسفر إلى بلجيكا لإنتاج عمل مسرحي مشترك مع مسرح رويال ماريونيت البلجيكي بعنوان "بائعة الكبريت".هذه المشاركة ستساهم في تطوير مهارات طاقم مسرح الثلاجة وإتاحة الفرصة لعرض أعمالهم على مستوى دولي وعالمي، وتبادل الخبرات في مجال المسرح مع مسارح وفنانين من دول مختلفة.حصل على منحة سفر من لبنان إلى مصروذلك ليتدرّب على العزف على آلة الناي مع الأستاذ محمد عنتر، كما سيقوم بشحن قصب الغاب من لبنان إلى مصر ليتم تصنيع آلات موسيقية منه واختبار جودته ونوعيته في الصناعة حيث ستتاح له فرصة لتعلّم تصنيع الناي بشكل تطبيقي مع الصانع حسين درويش.حصل على منحة سفر من: المغربإلى الولايات المتحدةخطة السفر: ستشارك سكينة في برنامج الإقامة الفنية أرت أُماي ART OMI الذي سيقام في نيويورك، حيث ستقوم بإنتاج عمل فني في إطار برنامج الإقامة وتطوير ممارساتها الفنية في مجال الفنون البصرية التي اكتسبتها على مدار السنين من خلال دراستها في المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان ومشاركتها في العديد من المعارض الفنية في المغرب وخارجها.حصل على منحة سفر من: مصرإلى المغربستشارك ياسمين في الدورة الثالثة من برنامج "مدرسة"، وهو برنامج تعليمي مكثّف للإقامات واللقاءات والتدريب للقيّمين الصاعدين، ينظّمه محترف المرصد ويقام في المتحف الجماعي في الدار البيضاء.تعنب دورة هذا العام بالتنسيق المتحفي والأرشيف وستتم خلالها مناقشة الأفكار المتعلقة بالتعليم والتنظيم الذاتي من أجل استكشاف أشكال شتى للتنسيق الفني على النحو الفردي والجماعي وللعمل بشكل تشاركي بصحبة مجموعة من القيّمين الذين سيشرفون على المشاريع المقترحة المشاركة لتنفيذها فيما بعد.حصل على منحة سفر من المغربألى الولايات المتحدةسيشارك بن يونس في برنامج الإقامة الفنية Pioneer Works في نیویورك لمدة ثلاثة أشهر لإنتاج معرض فني يتقاطع بين الفن والتكنولوجيا والتعددية الثقافیة. يركّز المعرض على الاقتصاد غير الرسمي، الموضوع الذي كان محور عمل يونس الأخیر، كمایقدّم منظورًا جديدًا حول الهوية والهجرة واستراتیجیات البقاء.دنيا بن سليمان، المغرب، فاعلة ثقافية مستقلة؛ وكريمة منصور، مصر، مؤدية ومصممة رقص، أستاذة، المؤسسة والمديرة الفنية لـMAAT|CCDC؛ تامر أبوغزالة، فلسطين، موسيقي ومؤسس المنصة المستقلة للموسيقى إيقاع.يذكر أن برنامج "وجهات" يهدف إلى المساهمة في التعريف بالثقافة والفن في المنطقة العربية، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، من خلال تقديم منح لدعم سفر الفنانين والفاعلين الثقافيين من المنطقة العربية بهدف المشاركة في فعاليات داخل وخارج المنطقة تسمح لهم بعرض أعمالهم أمام جمهور متنوّع في سياق عالمي إقليمي ومحلّي واسع، وكذلك بهدف تبادل الخبرات والمعارف بين الفنانين، أو بناء القدرات، أو السفر لإنتاج أو تطوير مشاريع فنية.