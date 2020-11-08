«ثقافة داير ما يدور».. برنامج إقليمى جديد للمورد الثقافى

أعلن المورد الثقافي انطلاق برنامج "ثقافة داير ما يدور"، الذي يسعى إلى تعزيز منظومة حيوية ثقافية، كونها المناخ اللازم لتمكين الشباب مجتمعيًا واقتصاديًا، وذلك في سبعة بلدان في المنطقة العربية بما في ذلك الأردن، وتونس، والجزائر، وفلسطين، ولبنان، والمغرب، ومصر، إلى جانب الأفراد والكيانات السورية والليبية العاملة في هذه البلدان.وأوضح المورد الثقافي، في بيان له، أن الإعلان ضمن إطار هذا البرنامج، الذي يُنفّذ بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، موجها دعوة مفتوحة للتقدّم إلى مكوّن "التحالفات الثقافية"، الذي يقدّم الدعم لـ12 تحالفًا ثقافيًا يتشكّلون من 36 كيانًا ثقافيًا مختلفًا، يسعون إلى تطوير قدرتهم على التأقلم مع الأوضاع الراهنة، والمشاركة في صياغة سبل للتعاون داخل تحالفاتهم، بالإضافة إلى التوسع لبناء شراكات محلية ووطنية وإقليمية، وذلك بهدف تعزيز المنظومة الحيوية الثقافية، وتيسير حق الوصول إلى الثقافة ضمن سياق عمل هذه الكيانات.وأكد المورد أن كل تحالف يتشكل من كيان راسخ، يلعب دور المتقدم الرئيسي، إلى جانب كيانين آخرين صاعدين من البلد نفسه، يستهدف هذا المكوّن في المقام الأول الكيانات الثقافية والفنية، التي تخدم جمهورًا متنوعًا خارج حدود المراكز الحضرية.ويقدّم مكوّن التحالفات الثقافية، منحة لكل تحالف تصل قيمتها إلى 110.000 يورو لدعم استقرار الكيانات المشاركة، واحتضان نموها في سياق تعاونات مستدامة، كما سيستفيد كل تحالف من مسار تعليمي مفصّل حسب احتياج كل مؤسسة يتضمن الإرشاد والتدريب المهني وورشات العمل وغيرها، والتي من شأنها أن تساعد التحالفات الثقافية على زيادة كفاءتها الإدارية والتعاونية والاستراتيجية.كما يوفّر مكوّن التحالفات الثقافية فرصًا للتعاون الإقليمي من خلال انخراط التحالفات في مكوّنات برنامج «ثقافة داير ما يدور» المختلفة والتي من شأنها أن تساعد الكيانات على تطوير شبكة علاقاتها المهنية.ولفت البيان، إلى أن آخر موعد للتقدّم، هو الخميس 7 يناير 2021.