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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدور المجموعة القصصية «من أحوال المحبين» للكاتب أحمد حلمى

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
أحمد حلمى
أحمد حلمى
نضال ممدوح
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عن سلسلة كتابات جديدة٬ والتي تصدرها الهيئة الصرية العامة للكتاب٬ صدرت حديثا المجموعة القصصية "من أحوال المحبين" وهي باكورة أعمال الكاتب الشاب أحمد حلمي.

ومن إحدى قصص المجموعة نقرأ: "أخرج من حقيبتي صندوقًا خشبيًا قاتمًا لونه. أفتحه فيكتمل السحر برائحة العود مع أنغام الريح الثابتة. أخرج من الصندوق كيسًا قرمزيًا من المخمل. أعطي كلًا منهن قطعة، فتتبقى قطعة أخيرة. لابد من بقاء قطعة أخيرة كل ليلة حتى يمتلئ الكيس في الصباح. يتأملن القطع الحمراء الدامية في انبهار ووجل. يرحلن وهن ذاهلات في غنيمتهن الكبيرة. مسكينات..، يبدو أنهن لم يسمعن الحكمة القديمة:" إياكم والغفلة".

وفي نص آخر من المجموعة نقرأ:
يداكِ الراقصتان تتحكمان في باقي جسدك المنحوت، فتتمايلين في انتشاء مع متعة الموسيقى والنغم، بينما تمارسين متعة الرسم، لتكوني أنتِ في ذاتك متعة مصفاة تنافس أي متعة أخرى. أترك سجارتي تحترق في المنفضة. أترك كلماتي مبتورة الأحرف، وورقاتي بيضاء دون أمل لها في الارتواء من الحبر، طالما أنتِ أمامي تمارسين هذا الطقس السحري.

تكاد اللوحة أن تنتهي والأغنية أيضًا. يكاد الفجر أن يبزغ ولم أنتهي من ربع عملي، بينما أنا ذاهل فيكِ، لا أقوى على الحركة، حتى لا تتوقفي، فلا أخسر لحظة من المتعة المصفاة التي أحصل عليها دون طلب مني أو إدراك منكِ.
من أحوال المحبين
من أحوال المحبين

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