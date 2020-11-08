مادورو مهنئا بايدن: فنزويلا مستعدة للحوار مع شعب أمريكا وحكومتها

هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المرشح الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما في الانتخابات الأمريكية، معربا عن استعداده للحوار والتعاون مع الولايات المتحدة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال مادورو: "أهنئ الشعب الأمريكي على الانتخابات الرئاسية كما أهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما".وأضاف: "فنزويلا، موطن البطل المحرر سيمون بوليفار، ستكون مستعدة دائما للحوار والتفاهم مع شعب وحكومة الولايات المتحدة".وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن اليوم فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".وأوضح أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.