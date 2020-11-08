اليوم.. خبيئة حسن فتحى فى بيت المعمار المصرى

يحتضن بيت المعمار المصري بمقره الكائن بميدان القلعة٬ في الخامسة من مساء اليوم الأحد٬ حلقة نقاشية بعنوان "خبيئة حسن فتحي" ويحاضر فيها كلًا من: المعماري عصام صفي الدين والدكتور ماجد زاغو.ومن خلال الأمسية، تتم مناقشة أهم الأفلام الوثائقية التي تناولت فكر وفلسفة المعماري الراحل مثل فيلم "لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء" لبرهان علوية (إنتاج 1987) وفيلم "حسن فتحي.. عمارة الفقراء" لهشام عبدالحميد (إنتاج 2019).يذكر أن حسن فتحي هو معماري بارز من مواليد مدينة الإسكندرية، وتخرج من المهندس خانة بجامعة فؤاد الأول، اشتهر بطرازه المعماري الفريد الذي استمد مصادره من العمارة الريفية النوبية المبنية بالطوب اللبن ومن البيوت والقصور بالقاهرة القديمة في العصرين المملوكي والعثماني.وتقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.