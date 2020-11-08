«سلطان العارفين» تحيى حفل المولد النبوى بمعهد الموسيقى العربية.. 20 نوفمبر

تستعد فرقة "سلطان العارفين" الدولية السورية للإنشاد الديني لإحياء حفل كبير يوم 20 نوفمبر الجاري بمعهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان "مولد النور"، وذلك احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.وقال مؤسس الفرقة أحمد سليمان - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الفرقة ستقدم في حفلها بمعهد الموسيقى باقة من الموشحات والابتهالات والأناشيد الدينية في حب النبي الكريم، بالإضافة إلى مجموعة من القصائد الخاصة بالفرقة والتي اشتهرت بتقديمها في العديد من حفلاتها وكان آخرهم مشاركتها بحفلين في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية في دورته الثالثة عشر التي اختتمت منذ أيام، وحققت خلالها الفرقة نجاحا كبيرا.وتأسست فرقة "سلطان العارفين" عام 1989 في سوريا، وحصلت على شهادة رسمية للإنشاد من وزارة الأوقاف السورية، وكانت لها مشاركات ناجحة في العديد من المهرجانات على الصعيد العربي والدولي، وكان آخرها مهرجان سماع الصوفي في الجزائر، وحصلت على تكريمات كثيرة.