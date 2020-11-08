البرازيل تسجل 254 وفاة و22380 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 254 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22380 حالة إصابة جديدة.وطبقا لبيانات الوزارة فقد توفي الآن في البرازيل أكثر من 162 ألفا جراء كوفيد-19 مع إصابة أكثر من 5.65 مليون آخرين.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.