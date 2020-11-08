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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 254 وفاة و22380 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 04:23 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 254 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و22380 حالة إصابة جديدة.

وطبقا لبيانات الوزارة فقد توفي الآن في البرازيل أكثر من 162 ألفا جراء كوفيد-19 مع إصابة أكثر من 5.65 مليون آخرين.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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