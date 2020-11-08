مينا عادل: الموروث الثقافى القبطى تراث حضارى ملك للمصريين جميعًا

قال الكاتب مينا عادل جيد٬ خلال مناقشة وتوقيع كتابه "كنت طفلًا قبطيًا في المنيا" والذي عقد بجزويت القاهرة: الموروث الثقافي القبطي تراث ثقافي وحضاري ملك للمصريين جميعًا، وحاضر الأقباط وعاداتهم وتقاليدهم ومعتقداتهم الشعبية مسألة يجب أن يتعرف عليها الأخر الذي يظنهم شخصيات فضائية وغامضة، ولكن عند معرفتهم ستجدهم أشخاصًا مصريين أيضًا في عاداتهم وتقاليدهم وهمومهم ومناسباتهم وأفراحهم وأحزانهم حتى خرافاتهم.بل المثير للدهشة أن مظاهر التدين الشعبي والمعتقدات الشعبية بين الأقباط والمسلمين متطابقة تقريًبا، وأعتقد أن هذه التجربة ستكون مساهمة مني - ولو بسيطة- في فهم المجتمع القبطي في الصعيد والذي انحدرت منه وساهم في تكويني، وفي النهاية أريد أن أوضح أني لم أكتب هذا الكتاب لأقول إن الأقباط مختلفون، بل أكتبه لأثبت أن الأقباط مصريون عاديون لديهم قواسم ثقافية مشتركة مع سائر المصريين المسلمين.تابع جيد موضحًا: يتكون الكتاب من حكايات بعض المواقف الاجتماعية المصرية العادية التي لاحظتها في طفولتي، ولكنها حكايات ومواقف دالة على شيء ما، وحكايات بعض المعتقدات الشعبية ومأثورات الأقباط الشعبية وأشكال تعبيرنا الفني وموالدنا وأعيادنا وتصوراتنا عن الكون وخالقه ومعجزاته وقدسيته، وكيف تأثرت المعتقدات الدينية المسيحية في مصر بالمأثورات الشعبية والدينية لمصر القديمة.أقدم هنا هدية لمحاولات توثيق الهوية المصرية من خلال رصدي لبعض المظاهر الفولكلورية للحياة اليومية القبطية كما عشتها بنفسي وكونتني وأفرزت عندي رغبة شديدة في أن يتعرف المصريون جميعًا أكثر وأكثر على هذه الحياة الثقافية القبطية ليتعرفوا من خلال هذا البعد الثقافي المصري على سر جديد من أسرار مكونات الشخصية المصرية.واختتم مؤكدًا: أغلب الكتابات السابقة عن الأقباط كانت إما تضخم من حجم معاناتهم واضطهادهم واستضعافهم والمبالغة في خنوعهم لتصور مدى وحشية الآخر، أو المبالغة في تمجيد الأقباط، وهناك كتابات أخرى تشرح تاريخهم وخلافات الكنائس وسير القديسين وتاريخ الفن القبطي، وتفسيرات وشروحًا للنصوص المقدسة وأقوال الآباء المؤسسين، وكتابات لتعريف المسيحية من منظور لاهوتي، وهذه الأمور العظيمة أنا لست أهلًا للكتابة عنها، فلم أتطرق إليها في الكتاب، بل أستطيع أن أصنف الكتاب بأنه كتاب حكايات متبقية من ذاكرة طفولتي التي عشتها في التسعينيات في المنيا، حكايات كتبتها بمظور أنثروبولوجي، فتحولت إلى نموذج لسيرة اجتماعية وثقافية للأقباط خلال هذه الفترة (التسعينيات)، باعتباري قبطيًا شاهدًا على الواقع ومنخرطًا فيه.