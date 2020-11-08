الليلة.. مناقشة كتاب «الدائرة الحائرة» للكاتبة سماح أبو بكر

تعقد بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة ثقافية لمناقشة قصة "الدائرة الحائرة" والصادرة عن دار نهضة مصر للنشر٬ للكاتبة سماح أبو بكر عزت.ويتناول الكتاب بالنقد والتحليل والنقاش كلًا من: الناقد الدكتور محمد سيد عبد التواب، والكاتبة نشوى الحوفي، ويدير الندوة ياسر عثمان مدير المكتبة.يشار إلي أن الكاتبة سماح أبوبكر عزت، واحدة من أهم مؤلفي أدب الطفل، وقدمت أكثر من أربعين إصدارًا في هذا التخصص ما بين قصص وكتب تاريخية، وحصدت من خلالها على العديد من الجوائز العربية والدولية عن عدة أعمال أدبية ودرامية فى مجال الطفل من بينها: الجائزة الذهبية في مجال السيناريو فى مهرجان الإبداع العربي عن مسلسل علاء الدين وكنز جدو أمين.تعقد الندوة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء لكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.