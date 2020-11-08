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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة ترامب ترفع دعوى قضائية بشأن «الأصوات المرفوضة» فى أريزونا

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:29 ص
وكالات
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رفعت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،اليوم الأحد، دعوى قضائية تتعلق بـ"الأصوات المرفوضة" في ولاية أريزونا التي فاز فيها جو بايدن.

وحسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز" الأخبارية، قالت وسائل إعلام أمريكية إن الحملة واللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رفعت دعوى قضائية في أريزونا تزعم فيها أن مسؤولي مقاطعة ماريكوبا رفضوا أصواتا أدلى بها الناخبون شخصيا في يوم الاقتراع.

وجاء السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

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