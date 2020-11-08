رئيس وزراء اليابان يتطلع إلى العمل مع بايدن لتعزيز تحالف البلدين وضمان السلام

هنأ يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان، جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بفوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية.وقال سوجا: «أتطلع إلى العمل معكم لزيادة تعزيز التحالف الياباني الأمريكي، وضمان السلام والحرية والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها»، وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية «إن أتش كيه».وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 279 مقعدًا في مقابل 213 مقعدًا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين؛ لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمي بـ «المجمع الانتخابي».ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتًا، ولكي يصبح المرشح فائزًا، عليه أن يفوز ب 270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.