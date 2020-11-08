ليلة إنشاد وابتهالات دينية لفرقة سماع بقبة الغورى.. اليوم

يُقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب في الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفل جديد من حفلات فن "السماع"، والذى يقدم حفلا يضم الفرق التي شاركت في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الدورة الثالثة عشر 2020، والفرق هي: سوريا٬ السودان٬ جنوب السودان٬ إندونيسيا٬ وضيف شرف المهرجان لبنان.بالإضافة إلى فرقة أوصانا مع فرقة سماع في ورشة المهرجان، وتبدأ الفعاليات بمجموعة من الأصوات وفن السماع وضيف الشرف الفنان الأندونيسي نور أخياري وفرقته داعي الندا٬ حيث تقدم مجموعة من الأغنيات والابتهالات ومختارات من الإنشاد الديني، يشارك فى الحفل مجموعة من الأصوات المتميزة في فن السماع.ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.