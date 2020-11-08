رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ليلة إنشاد وابتهالات دينية لفرقة سماع بقبة الغورى.. اليوم

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:24 ص
فرقة سماع بقبة الغورى
فرقة سماع بقبة الغورى
نضال ممدوح
طباعة
يُقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب في الثامنة من مساء اليوم الأحد، حفل جديد من حفلات فن "السماع"، والذى يقدم حفلا يضم الفرق التي شاركت في مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية الدورة الثالثة عشر 2020، والفرق هي: سوريا٬ السودان٬ جنوب السودان٬ إندونيسيا٬ وضيف شرف المهرجان لبنان.

بالإضافة إلى فرقة أوصانا مع فرقة سماع في ورشة المهرجان، وتبدأ الفعاليات بمجموعة من الأصوات وفن السماع وضيف الشرف الفنان الأندونيسي نور أخياري وفرقته داعي الندا٬ حيث تقدم مجموعة من الأغنيات والابتهالات ومختارات من الإنشاد الديني، يشارك فى الحفل مجموعة من الأصوات المتميزة في فن السماع.

ويقام الحفل مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

موضوعات متعلقة

السجن 5 سنوات للزوج إذا منع زوجته وأبنائه من المشاركة في الانتخابات

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

السودان يغلق الحدود مع إثيوبيا جزئيًا

بايدن يغرّد: سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين.. ولدينا الكثير من العمل

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 8-11-2020

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

أيام زمان

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

ليلة إنشاد وابتهالات دينية لفرقة سماع بقبة الغورى.. اليوم

اليوم.. كلثوميات فى ليلة جديدة من مهرجان الموسيقى العربية

المورد الثقافى تعلن نتائج الدورة الثالثة لعام 2020 من برنامج «وجهات»

الليلة.. افتتاح معرض «قرمزى» للفنان أسامة فريد