رئيس التشيك يهنىء بايدن بفوزه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية

هنأ رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان، المرشح الديمقراطي في الإنتخابات الرئاسية، جو بايدن، بفوزه في سباق الرئاسة الأمريكية.وقال زيمان - حسبما ذكر راديو (براج الدولي) - إن فوز بايدن أكد رغبة الشعب الأمريكي في التغيير، معربا عن أمله في أن تسهم الإدارة الأمريكية الجديدة في تعزيز العلاقات مع كل من الاتحاد الأوروبي وجمهورية التشيك.وأضاف: "مثلما تحتاج أوروبا إلى الولايات المتحدة، تحتاج الولايات المتحدة إلى أوروبا، وآمل أن تفضل إدارة بايدن التعاون والتجارة بدلا من الحمائية والقيود".بدوره، هنأ رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، الرئيس الأمريكي المنتخب، معربا عن أمله في أن تعزز إدارة بايدن العلاقات عبر الأطلسي، وتحترم التزامات الحلفاء تجاه حلف شمال الأطلسي ناتو، وتعمل من أجل اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكي توماس بيتشيك: "أتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وأعتقد اننا سنتمكن من تعميق العلاقات المتبادلة وتقوية العلاقات عبر الأطلسي".وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 279 مقعدا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمرشح أن يفوز برئاسة الولايات المتحدة رغم عدم حصوله على العدد الأكبر من أصوات الناخبين، لأن الرئيس يجري اختياره من قبل ما يسمى بـ"المجمع الانتخابي".ويبلغ إجمالي أصوات المجمع الانتخابي 538 صوتا، ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن يفوز بـ270 أو أكثر من أصوات المجمع الانتخابي.