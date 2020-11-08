مناقشة رواية «سبيل الغارق» للكاتبة ريم بسيونى.. الليلة

تنظم مكتبة المصرية اللبنانية٬ في السابعة من مساء اليوم الأحد٬ ندوة لمناقشة وتوقيع رواية «سبيل الغارق» والصادرة حديثًا عن دار نهضة مصر٬ للكاتبة ريم بسيوني.في «سبيل الغارق» تستكمل ريم بسيوني مشروعها السردي٬ بخطي واثقة وكتابة بلغة رهيفة٬ تستعير قناع التاريخ للإحالة إلى أفكار كبرى٬ واستفزاز معرفي بالبحث والتنقيب عن حوادث وشخصيات الرواية٬ فهل «جليلة» صورة عن منيرة ثابت التي حاكمها الإحتلال الإنجليزي بتهمة مهاجمته؟، ومقارنة بالصعاب التي واجهتها جليلة لكن روحها توهجت أكثر وأكثر مع المحن لكنها عبرت في النهاية وتركت أثرًا لم يمح حتى اليوم٬ وهو ما يحيل المتلقي لطرح السؤال عن سبب انتحار درية شفيق وهل كانت أضعف من جليلة؟ وكثير من التساؤلات التي تتركها الرواية في عقل متلقيها ووجدانه.يشار إلي أن ريم بسيوني، كانت قد فازت العام الماضي 2019 بجائزة نجيب محفوظ٬ التي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن روايتها «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك»، كما فازت بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء»، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق».الدكتورة ريم بسيوني، صدر لها روايات: «الدكتورة هناء٬ مرشد سياحي٬ أشياء رائعة٬ الحب علي الطريقة العربية٬ رائحة البحر٬ بائع الفستق».