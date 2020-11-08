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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السبسى الابن يكشف نبوءة والده لبايدن فى الانتخابات الأمريكية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:55 ص
حافظ قائد السبسي
حافظ قائد السبسي
وكالات
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لفت حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل باجي قائد السبسي، إلى أن جو بايدن صديق لوالده الذي دعاه للترشح للانتخابات سنة 2020، وأكد له أن "هذه المرة ستكون أنت الرئيس".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال السبسي الابن: "في آخر زيارة للرئيس التونسي الراحل للولايات المتحدة سنة 2015، قام بايدن بدعوته لفطور الصباح في واشنطن".

وأضاف: "بعدما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، قال الرئيس الراحل في دردشة خاصة لبايدن: "قدم ترشيحك للانتخابات الرئاسية سنة 2020، وهذه المرة ستكون أنت رئيسا لأمريكا"، علما بأنه تقدم سابقا ولم يتوفق.

وعند مغادرته المكان، أكد الرئيس الراحل لبايدن أمام الحضور: "أقول لك بالتوفيق وأهنئك بالنجاح من الآن".

وأضاف السبسي الابن: "تهاني لبايدن ونائبته السيدة كامالا هاريس والشعب الأمريكي على فوز الديمقراطية، حيث صوّت عدد كبير من الأمريكيين في هذه الانتخابات أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأمريكي وأدلى أكثر من 150 مليون ناخب بأصواتهم سوى مباشرة أو عن طريق البريد في انتخابات عادلة".

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