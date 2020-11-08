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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الأسد يعزى الشعب الجزائرى فى «صديق عزيز»

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:44 ص
بشار الأسد
بشار الأسد
وكالات
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نقل السفير السوري لدى الجزائر نمير وهيب الغانم تعازي الرئيس بشار الأسد للشعب الجزائري في لخضر بورقعة، أحد رجال حرب الاستقلال الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية بأن الغانم "نقل إلى عائلة الفقيد وذويه وأصدقائه المجاهدين وإلى الشعب الجزائري الشقيق تعازي الرئيس الأسد بوفاة صديق عزيز للشعب السوري وداعم لمواقفه المقاومة والمحقة، صديق لم تثنه الأيام ولا التحديات عن قول كلمة الحق في أحلك الظروف وعاش وكرس حياته للنضال والكفاح من أجل استقلال بلده الجزائر".

وأكد الغانم أن سوريا "ستذكر دائما المناضل والمجاهد بورقعة وتقدر مواقفه الداعمة للقضايا العربية ووقوفه إلى جانب سوريا في مواجهة ما تتعرض له من حرب إرهابية مدعومة من قوى ظلامية ودول إمبريالية معروفة بعدائها لاستقلال الدول وحرية الشعوب".

وأعربت عائلة بورقعة بدورها عن تقديرها للفتة الرئيس السوري، وفقا لما نقلته وكالة "سانا".

وكان الأسد استقبل بورقعة في 2017 بالعاصمة دمشق ضمن وفد يضم شخصيات عربية مشاركة في المؤتمر القومي العربي والمنتدى العربي الدولي من أجل العدالة لفلسطين.

ونعى التلفزيون الجزائري قبل أيام المجاهد لخضر بورقعة عن عمر ناهز الـ87 سنة، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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