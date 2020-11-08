غرام وخيانة زوجية.. كشف لغز جريمة أبوتشت فى قنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء محمد ياسر، مدير المباحث الجنائية، من كشف غموض العثور على جثة متعفنة داخل جبال الكرنك، بدائرة مركز أبوتشت شمالي المحافظة.الجهود الأمنية المكثفة ترأسها العميد قرشي عبدالمنعم، رئيس فرع البحث الجنائي بأبوتشت، والمقدم أحمد عبدالحق، وكيل فرع البحث الجنائي، والرائد محمد السنوسي، رئيس المباحث، وكشفت تحرياتها أن الجثة لعامل يدعى أحمد عبدالعظيم لبيب، 45 عاما، يعمل نقاشًا، ومقيم بمحافظة بني سويف.وأوضحت التحريات أن المجني عليه كان له علاقة مع المتهم ويدعى إبراهيم. ح. م، مقيم بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، وكان المتهم يذهب إلى المجني عليه في مسكنه بالقاهرة بحجة كونهم أصدقاء وللعمل معًا في التنقيب عن الآثار.وأفادت التحريات أن المتهم تعرف على زوجة المجني عليه ونشأت بينهما علاقة عاطفية واتفقت الزوجة مع المتهم على التخلص من زوجها ليخلو لهما الجو، فاستدرج المتهم المجني عليه إلى جبال الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت، بحجة البحث عن الآثار، وبعد دخولهما الجبل بعشرة كيلو متر تخلص منه المتهم وفر هاربا.كانت لأجهزة الأمنية بقنا، عثرت يوم الأربعاء الماضي، على جثة متعفنة في جبل الكرنك بمركز أبوتشت شمالي قنا، وتم إخطار اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن المحافظة، بالعثور على جثة متعفنة مجهولة الهوية، بالقرب من كمين الكرنك في منطقة جبلية داخل الجبل على عمق 10 كيلو مترات.وعقب معاينة مسرح الجريمة تم نقل الجثة إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشفت ملابساتها، والتي أسفرت جهودها عن تم ضبط المتهمين، واستكمال مباشرة التحقيقات.