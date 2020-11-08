فرنسا تتجاوز حاجز الـ40 ألف وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن إجمالي وفيات "كوفيد-19" في البلاد، قد تجاوز حاجز الـ40 ألفا.وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إن "الوفيات الجديدة وصلت إلى 40169 حالة، منها 27660 سجلت في المستشفيات".وذكرت الوزارة، أنه تم تسجيل 306 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وتحتل فرنسا المركز الخامس عالميا من ناحية الإصابات بكورونا، حيث سجلت مليونا و661835 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.