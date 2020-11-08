رغم احتفال بايدن بالنصر.. ترامب: لقد فزت بالانتخابات الأمريكية

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده على أنه الفائز بانتخابات الرئاسة، وذلك بعد إعلان وسائل الإعلام الأمريكية عن فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، وتلقيه تهنئة العديد من زعماء العالم، واحتفاله بالنصر.وقال ترامب - وفقا لشبكة " فوكس نيوز" الأخبارية - "لم يُسمح للمراقبين بالدخول إلى غرف فرز الأصوات. لقد فُزت بالانتخابات، حصلت على 71 مليون صوت شرعي. أشياء سيئة حدثت لم يُسمح لمراقبينا برؤيتها. لم يحدث ذلك من قبل. أُرسلت ملايين من أوراق الاقتراع عبر البريد لأشخاص لم يطلبوها مطلقا".