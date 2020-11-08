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الثقافة

العربى للنشر توقع عقدًا مع الكاتب الإماراتى فيصل السويدى

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
فيصل السويدى
فيصل السويدى
خالد حماد
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وقعت العربي للنشر والتوزيع عقدًا لنشر رواية للدكتور فيصل السويدي، وهو أول روائي خليجي ينشر مع دار العربي، وذلك احتفالًا بمعرض الشارقة الدولي للكتاب هذا العام.

جاء التوقيع احتفاءً بشعار معرض الشارقة الدولي للكتاب (العالم يقرأ من الشارقة) في أول أيامه واعتزازًا بتجربة إمارة الشارقة في الإصرار على إقامة المعرض على الرغم من ظروف جائحة كورونا مع أخذ كافة التدابير الاحترازية.

وقال الناشر شريف بكر، مدير دار العربي للنشر والتوزيع: "يأتي التوقيع مع الكاتب فيصل السويدي قرارًا استثنائيًا، لأن روايته تتناسب والذوق العام للدار في النشر، وأيضًا لاختلاف موضوعها ولما تحمله من صفات تميز ثقافة القرى بالإمارات والتي لا يعرف أحد عنها الكثير".

وأضاف شريف بكر أن توقيع عقد الرواية مع العربي للنشر والتوزيع خطوة مبدأية في اتجاه نشر سلسلة روائية عربية، حيث نشرت العربي قبل هذا لمي خالد روايتين وهما جيمنازيوم وتمار، وقد فازت الروايتان بجائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2016، وعام 2019، ورواية "أطر من فراغ" لعمرو عافية، و"سجين مسقط" للشربيني عاشور.

من جانبه قال الكاتب الإماراتي د.فيصل السويدي: أعتز بكوني أول روائي إماراتي وخليجي يوقع عقدًا مع دار العربي للنشر والتوزيع، هذا الدار المميزة بخبرتها الممتدة ل 45 عامًا في مجال النشر، حيث كنت أعتبر نفسي صديقًا للدار كقارئ من خلال كتبها الاستثنائية التي عرفتنا على أفكار مختلفة وحضارات شتى وكُتّاب عباقرة، واليوم يزيد اعتزازي بانضمامي إلى طاقم دار العربي ككاتب آملًا أن أقدم الإضافة المرجوة.

وفيما يتعلق بعنوان الرواية أكد السويدي أنه سيتم الإعلان عنه قريبًا مع الكشف عن الغلاف، مؤكدًا أن الرواية تدخل في نطاق (الواقعية السحرية) وهي تتحدث عن قرية نائية قرب جبل أشم في دولة خليجية متقدمة، نشأتها وبعدها عن مظاهر (التحضر) المحيطة وحفاظها على بعض الموروثات ثم صعودها السريع وصولًا إلى تقهقهرها وحتى اضمحلالها، وتطرح أحداث الرواية من خلال القرية تساؤلات عن الهوية وخصوصية المجتمعات والتسامح والتعايش وتحاول مناقشة بعض المفاهيم، القضايا الشائكة، والتعريفات حيث يتداخل الواقع مع الخيال، والصداقة مع الإجرام، والسخرية مع الجدية، المحبة مع الشحناء، ويتعانق فيها الموت مع الحياة.

د.فيصل السويدي هو كاتب إماراتي بدأ مسيرته الأدبية عام 2015 حيث أصدر ست كتب منذ ذلك الحين: رواية نادي الشعب (2015) كتاب تأملات فيصلية (2015) كيف أفهم رمضان (2015) لقد كبرت يا أمي(2016) جريمة في المقهى (2017) تأملات فيصلية 2 (2019)، كما أنه يحاضر في مجال الثقافة والتحفيز على القراءة وسبق له أن ألقى العديد من الدورات من بينها (دورة القراءة الفاخرة )

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