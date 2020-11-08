حظك اليوم.. برج الأسد الأحد 8 نوفمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك لبرج الأسد، اليوم الأحد الموافق 8 نوفمبر 2020، على النحو التالي:مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى ظروف مهنية جيدة تساعدك على التخلص من سوء تفاهم وتتيح لك مناخًا مهنيًا مناسبًا.عاطفيًا: تقابل الشخص المناسب، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد يوم صعب أمضيته أخيرًا.صحيًا: قدرتك على تحليل الأشياء كبيرة، لديك هدف كبير تسعى دائمًا لتحقيقه، تريد مثلًا أن تخسر ثلاثين كيلوجرامًا من وزنك بسرعة من دون استشارة الطبيب.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.