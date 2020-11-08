إحباط تهريب 2 طن خام ذهب فى أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط سيارة ونش قيادة (سائق)، ومحمل عليها سيارة نصف نقل أخرى معطلة قيادة (سائق) وبرفقته (تباع) محمل عليها عدد (120 جوال بداخلها أحجار تحتوي على خام الذهب تزن حوالي 2 طن).وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالتنقيب العشوائي عن خام الذهب بدون تصريح وحيازتهم للمضبوطات لاستخلاص خام الذهب منها بقصد التربح.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.