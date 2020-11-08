بولندا تفرض قيودًا جديدة لكبح انتشار كورونا

فرضت بولندا قيودًا جديدة على متاجر البيع بالتجزئة والأماكن الترفيهية والمدارس والفنادق لمكافحة فيروس كورونا على أن تظل هذه القيود سارية حتى التاسع والعشرين من نوفمبر على أقرب تقدير.وقالت وكالة الأنباء البولندية في نسختها باللغة الإنجليزية، إن المراكز التجارية ستُغلق أمام الجميع إلا أولئك الذين يشترون سلعًا أساسية مثل سلع البقالة والأدوية، موضحة أنه تم تحديد مساحة آمنة في المتاجر الأصغر تُقدر بـ10 أمتار مربع لكل مُتسوق.وسيتم إغلاق أماكن الترفيه بما في ذلك دور السينما والمسارح والمؤسسات الثقافية الأخرى بشكل مؤقت.وقالت الوكالة إن التعليم عن بعد سيكون إلزاميًا لكل صفوف المدارس الابتدائية وما فوقها، وأضافت أنه الحجز في الفنادق سيكون متاحًا للمسافرين بغرض التجارة والأعمال فقط.وبلغ إجمالي عدد المُصابين بكورونا في بولندا حتى الآن 521640 من ضمنها 7636 حالة وفاة. وتماثل للشفاء 200510 ممن أصيبوا بالفيروس التاجي المستجد.ورصدت بولندا أول حالة إصابة بالفيروس في الرابع من شهر مارس الماضي.وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا للإصابة بمرض (كوفيد-19). ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.ويُرجح أن يكون الفيروس، الذي يمكن أن يصيب بعض مرضاه بالالتهاب الرئوي الحاد، نشأ في أواخر 2019 في سوق لبيع حيوانات حية في ووهان بالصين ثم انتقل منها إلى أرجاء العالم.