أفغانستان: لن يكون هناك تحول كبير فى السياسة الأمريكية تجاهنا بعد فوز بايدن

أكدت الحكومة الأفغانية أن الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وأفغانستان تقوم على أساس المصالح المشتركة، وبالتالي لن يكون هناك تحول كبير في سياسة الولايات المتحدة تجاه أفغانستان بعد نتيجة الانتخابات الأمريكية.وقال المتحدث باسم الرئاسة في أفغانستان صديق صديقي - في تصريح نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية - "لقد كان أساس شراكتنا على مدى السنوات الـ19 الماضية قائمًا دائمًا على إدراك أن الحكومتين لهما مصالحهما المشتركة.. لذا بلا شك سنبقى حلفاء".وأضاف أن، هناك تصور في أفغانستان بأن فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية سيحدث تغييرات في السياسة الأمريكية تجاه عملية السلام الأفغانية وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مشيرًا إلى أن بايدن يدعم سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، لكن ربما يتبنى نهجًا مختلفًا فيما يتعلق بهذه القضية، لكن في السياق الأكبر، لن تتغير السياسات الأمريكية.وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولايتي بنسلفانيا ونيفادا، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 279 مقعدًا في مقابل 213 مقعدا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.