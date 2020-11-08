إيران: نأمل فى عودة الولايات المتحدة إلى تعهداتها تحت حكم بايدن

أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني أمله في أن تعود الولايات المتحدة إلى تعهداتها تحت حكم جو بايدن، الذي أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق من اليوم فوزه بانتخابات الرئاسة.وقال روحاني - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - "نأمل أن يعي الذين فرضو الحظر إلى أن طريقهم كان خاطئًا ولن يحقق أهدافهم على الإطلاق"، مضيفًا: "لتكون تجربة السنوات الثلاث الأخيرة درسًا للإدارة الأمريكية القادمة لتعود إلى تعهداتها وتلتزم بالقوانين الدولية".وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عام 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتحلل من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق.