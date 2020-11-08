رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: نأمل فى عودة الولايات المتحدة إلى تعهداتها تحت حكم بايدن

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 05:40 ص
حسن روحاني
حسن روحاني
أ ش أ
طباعة
أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني أمله في أن تعود الولايات المتحدة إلى تعهداتها تحت حكم جو بايدن، الذي أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية في وقت سابق من اليوم فوزه بانتخابات الرئاسة.

وقال روحاني - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية - "نأمل أن يعي الذين فرضو الحظر إلى أن طريقهم كان خاطئًا ولن يحقق أهدافهم على الإطلاق"، مضيفًا: "لتكون تجربة السنوات الثلاث الأخيرة درسًا للإدارة الأمريكية القادمة لتعود إلى تعهداتها وتلتزم بالقوانين الدولية".

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عام 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا)، وأعادت فرض العقوبات على طهران، ما دفع الأخيرة للتحلل من بعض التزاماتها بموجب الاتفاق.

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة في البحيرة غدًا لسوء الطقس

سيارة «تريلا» تتسبب في سقوط كوبري بالإسكندرية

الباز يدعو للمشاركة في الانتخابات: أنتم تبنون مؤسسات الدولة

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 8-11-2020

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

أيام زمان

«افتتح كشك سجائر».. حكاية الفتوة الذى أنهت حياته راقصة فى شارع عماد الدين

«آه يابوى».. سر الكلمة التى اشتهرت بها زوزو الحكيم

«حلم بأن فؤاد سيكون ملكًا على مصر» سر أول وجه على الجنيه المصرى

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

ليلة إنشاد وابتهالات دينية لفرقة سماع بقبة الغورى.. اليوم

اليوم.. كلثوميات فى ليلة جديدة من مهرجان الموسيقى العربية

المورد الثقافى تعلن نتائج الدورة الثالثة لعام 2020 من برنامج «وجهات»

الليلة.. افتتاح معرض «قرمزى» للفنان أسامة فريد