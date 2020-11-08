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سياسي

القومى للمرأة يتابع سير العملية الانتخابية ويتلقى ٢٨ شكوى

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 01:12 ص
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
محمد الشريف
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يواصل المجلس القومي للمرأة دوره في متابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠، ومدى مشاركة المرأة والتعرف على العقبات التي تواجهها خلال عملية التصويت ومحاولة حلها.

وأعلنت غرفة عمليات المجلس عن تلقي 28 شكوى اليوم طوال عملية التصويت، وقد تم استقبالها من خلال الخط المختصر 15115 وفروع المكتب بجميع محافظات المرحلة الثانية للانتخابات.

وقالت أمل عبد المنعم مديرة غرفة الشكاوى إن، أغلب الشكاوى دارت حول الاستعلام عن اللجان الانتخابية وتم افادتهم بمعلومات اللجنة من خلال الاستعلام الفوري على الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية العليا للانتخابات، وشكاوى حول بعد المقر الانتخابي عن مكان السكن وطلب تغييره مستقبلًا، وتم تسجيل طلبات تغيير المقرات الانتخابية بما يتوافق مع محل الإقامة على بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، ونشوب خلافات بين مرشحين أدى الى عرقلة إدلاء الناخبين بأصواتهم بأحد اللجان، وقام المجلس بالرصد وبالتعاون مع غرفة المحافظة وإبلاغ السلطات الأمنية ومجلس المدينة على الفور تم احتواء الموقف بشكل عاجل بالتعاون مع الأهالي واستعادة النظام وانضباط سير العملية الانتخابية باللجنة.

وأسفرت نتيجة المتابعة المحلية على مستوى المحافظات التى تجرى بها الانتخابات عن ملاحظات أهمها: أن مشاركة النساء كانت ملحوظة بالعملية الانتخابية وتواجدهن كثيف أمام المقرات الانتخابية للإدلاء بأصواتهن، وأن سوء الأحوال والتقلبات الجوية لم يمنعهن من الإدلاء بأصواتهن بالمحافظات المختلفة واستمرار سير العملية الانتخابية، وبدأ عمل اللجان بالمواعيد المحددة لها بكافة المحافظات، والتزام اللجان بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا، فضلًا عن وجود تغطية أمنية محكمة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالمقرات الانتخابية، وتواجد فرق عمل تطوعية ومن غرف المحافظين وبعض موكلي المرشحين للاستعلام عن اللجان والمقرات الانتخابية.

وغرفة عمليات المجلس القومي للمرأة تعمل طوال فترة التصويت على مدار يومي الانتخابات وحتى غلق باب اللجان، بهدف تلقي جميع الإستفسارات الخاصة بعملية التصويت، وتذليل العقبات التي قد تتعرض لها السيدات خلال مشاركتهن للإدلاء بأصواتهن، من خلال التواصل الدائم مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، كما تتواصل مقررات فروع المجلس بالمحافظات مع غرف عمليات المحافظين، كما تتلقى تقارير فرق المجلس من المتابعات والمتابعين المحليين للانتخابات على مستوى جميع المحافظات والتي تستهدف رصد مشاركة المرأة فى الانتخابات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه السيدات.

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