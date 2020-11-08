«مطرودون للأبد».. 5 محطات في علاقات الإخوان وأمريكا تؤكد فشل الاستعانة بهم في مصر

- استغلال الدين لخدمة السياسة

- توجيه الموارد الأمريكية لصعود الإسلام السياسي

إقحام الإخوان في الأنظمة العربية

- ضمان تركيا لأمريكا حتى يصل الإخوان لحكم مصر

- إدراك أمريكي لخسارة رهانها بالإخوان في مصر

لم تكن العلاقات القوية بين تنظيم الإخوان الإرهابي والولايات المتحدة الأمريكية وليدة اللحظة خلال العشر سنوات الأخيرة.ومرت الروابط بين الإخوان وواشنطن التي بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي بعدة محطات رئيسية، عمل خلالها التنظيم على الاستفادة من تلك العلاقات الوثيقة وفي المقابل ينفذ دوره المكلف به - تحت لواء الإسلام السياسي - في تحقيق المخطط الأمريكي.رأى رؤساء الولايات المتحدة، في الخمسينيات، أن الإخوان أداة هامة لتنفيذ سياستهم الخارجية، تحديدا في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أوروبا، في ظل الصراع الأمريكي مع الاتحاد السوفيتي.ولجأت واشنطن إلى دراسة إمكانية استخدام القوى الدينية لمواجهة التيار القومي العربي بزعامة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وكذلك مهاجمة الإلحاد الذي تروج له الشيوعية.أدركت أمريكا أنها تحتاج إلى تصعيد قوى الإسلام السياسي، وأن تعمل لصالحها، بعد اندلاع الثورة الإسلامية فى إيران عام 1979، والتى نظر قادتها لواشنطن على أنها الشيطان الأكبر.وعملت واشنطن على أن يتم استخدام الإسلام في الحرب، وتوجيه مواردها بشكل ضخم للتواصل مع قوى الإسلام السياسي، بعد تيقنها أنها أخطأت لعدم تواصلها مع قادة الثورة الإيرانية قبل اندلاعها.عمدت أمريكا إلى استراتيجية تغيير الأنظمة في العالم العربي، وزعم بل وترسيخ أن هناك فرقا بين الإسلام المتطرف وما أسمته بتيار الإسلام السياسي المعتدل، بذريعة أن وجود الأخير سيمنع التحول إلى الإرهاب.وبدأت تلك الاستراتيجية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وكرست جهدها لدمج تيارها المزعوم في الأنظمة السياسية العربية، لتقليل الكره المتطرف تجاه واشنطن.ورأت الولايات المتحدة أن الإخوان طرفا رئيسيا في ذلك التيار الجديد، وتصاعدت قوة العلاقات بينهما عقب 2001، بينما أخذت شكلا أكثر علانية مع تزايد أعضاء الإخوان في البرلمان المصري عام 2005.شهدت علاقات أمريكا والتنظيم الإرهابي مرحلة أكثر ترابطا بعد يناير 2011، وهو ما كشفت عن بعضه رسائل البريد الالكترونى لهيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية السابقة.وقررت الولايات المتحدة دعم السبيل الذي يؤدي إلى وصول الإخوان للحكم، وذلك بعد دفع مجموعة الشباب الذين يعملون معه داخل البيت الأبيض، وكذلك باحثين من مراكز الفكر الليبرالية.ووجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يجب أن يدعم فرص التنظيم الارهابي - الذي يعد سلطانهم - واستغل صداقته بالرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وساهم في إقناعه بأن الإخوان تغيروا وأن الأجيال الجديدة منهم أكثرا اعتدالا وقبولا للتوجهات الغربية مثل أعضاء حزبه التركي "العدالة والتنمية".وبعد سقوط الإخوان في مصر، اتخذت إدارة أوباما موقفا عدائيا ضد تلك الخطوة، وضد الرغبة الشعبية المصرية بلفظ التنظيم الإرهاب.تختلف رؤية القيادة المصرية الآن للإخوان وللولايات المتحدة، عن تلك التى كانت موجودة في ‎2011 وما قبلها.وأدرك تيارا واسعا فى النخبة الأمريكية أن تجربة حكم الإخوان قد فشلت، وأن الأفضل هو العودة لخيارات ‎2013 وليس 2011، أى التعامل مع الإخوان كفصيل سياسي وليس كخيار للحكم.وتيقن الشعب المصري من صحة رؤيته السلبية لفترة حكم الإخوان الإرهابية، وعن حقيقتهم كفصيل سياسي، وهو الأمر الأكثر أهمية خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنه سيجعل أى رهانات أمريكية حول الإخوان مجرد أفكار نظرية، ومنغصات سياسية، في ظل وصول جو بايدن المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض.