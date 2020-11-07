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سياسي

حزب المصريين يدشن مبادرة لدعم عمال النظافة لحمايتهم من عدوى كورونا

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:49 م
مستلزمات وقاية للعاملين
مستلزمات وقاية للعاملين
محمد الشريف
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دشّن محمد جمال عبد القادر الأمين العام لحزب المصريين برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، مبادرة لمساعدة عمال النظافة العاملين في المدينة، وسط انتشار وباء كورونا المستجد في مصر والعالم، وفي ظل تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تظهر المبادرات الخيرية لمساندة فئات مجتمعية تحتاج إلى العون في تلك الأزمة.

وقال عبدالقادر، إن المبادرة تقوم على أن يجمع شباب الأمانة مبلغًا ماليًا لشراء مستلزمات وقاية للعاملين في مجال النظافة، كالكمامات والكحول وقفازات؛ لحمايتهم من الإصابة بأي أمراض وحفظهم من عدوى الفيروس التاجي وسط تلك الأزمة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بعامل النظافة منذ البداية، حيث إنه معرض للإصابة بأي عدوى ونقلها بسهولة، موضحًا أن ذلك يأتي عن طريق أن تلك الفئة تتعامل مع كل الأسطح دون علمها هل هي حاملة للوباء أم لا، متابعًا أن عامل النظافة يتعامل بشكل مباشر مع المستلزمات الوقائية المستعملة مثل الكمامات وغيرها؛ ما يجعله عرضة دائمًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أن تلك الفئة لا يمكن أن تتوقف عن العمل مهما كانت الظروف؛ لذلك فهي تحتاج إلى مستلزمات كافية لحمايتها الشخصية.

ولم تقتصر المشاركات على أمناء الأمانة بالحزب فقط، بل تواصل العديد من أصحاب الصيدليات في مدينة رأس غارب مع أمانة الحزب لمساعدته في توفير المستلزمات الوقائية المطلوبة بأسعار مخفضة لتوزيعها على عمال النظافة.

كما كان لمعامل التحليل بالمدينة دورا بارزًا في تلك المبادرة، حيث قرر عدد منهم تقديم محاضرات توعية لعمال النظافة؛ لإعطائهم تعليمات الوقاية من الإصابة بالعدوى وإجراء التحاليل الطبية لهم.

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