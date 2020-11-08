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سياسي

البيان الختامي لليوم الأول لعمليات تنسيقية شباب الأحزاب

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:03 ص
شباب الأحزاب
شباب الأحزاب
محمد الشريف - إسلام نصير
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أنهت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة اليوم الأول من الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بـ 1500 متابع، موزعين على 13 محافظة تجرى فيها الانتخابات.

وأكد متابعون ارتفاع كثافة التصويت، خاصة بعد فترة الراحة في منتصف اليوم، وأشار المتابعون إلى التواجد الكثيف للمرأة بمختلف المحافظات وارتفاع معدل التصويت بين الشباب، مؤكدين أن العملية الانتخابية سارت بشكل منتظم مع تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات التي حافظت على نزاهة وسلامة عملية الاستحقاق النيابي مطبقة في ذلك المعايير الدولية المتبعة في هذا الشأن، كما تلاحظ تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ورصد متابعون بعض المخالفات التي تمثلت في خرق الصمت الانتخابي من بعض مرشحي الفردي خارج بعض اللجان، وهو الأمر الذي لا يعد مؤثرا على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، حيث لم نرصد أية مخالفات داخل أي من اللجان الفرعية بمختلف محافظات الجمهورية.

كما نسقت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع غرف العمليات المناظرة في منظمات المجتمع المدني المصرية والعربية والدولية، والمجالس القومية المتخصصة، الحاصلة على تصاريح المتابعة من الهيئة الوطنية للانتخابات، الذين أكدوا نفس المشاهدات التي رصدتها غرفة عمليات التنسيقية.

وأغلقت اللجان أبوابها في الموعد المحدد، الساعة 9 مساءً، وتعود غرفة العمليات للانعقاد صباح الغد في 9 صباحًا لمتابعة أعمال اليوم الثاني للانتخابات بمختلف المحافظات.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات لإدارتها الاحترافية للعملية الانتخابية، وكذلك رجال الأمن الذين وفروا كل سبل التأمين من لإنجاح هذه التجربة الانتخابية بشكل يليق بالدولة المصرية، وحياتها البرلمانية العريقة.

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