«إيه التهريج ده».. ماذا يفعل متحدث «الصحة» في المهرجانات الفنية؟

شن الدكتو محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، هجوما حادا على خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، بعد دفاعه اليوم عن مهرجان الجونة، أثناء تواجده بمهرجان الإسكندرية، بتصريحه بأن أي إصابات في المهرجانات سببها الأول المواطن.





وقال الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، موجها حديثه لمتحدث الصحة: "انت رايح ليه طالما مسؤولية المواطن؟، انت رايح المهرجانات تتفسح وسايب شغلك".





واستكمل: "الكلام ده تهريج، زي ما بطالب المواطن إنه يلتزم، بطالب المسؤول ما يهرجش".





وأشار إلى أنه لو أخطأ المسؤول يجب عليه أن يعترف بخطأه، ولا يعطي تقارير بأن كل الأمور تسير على ما يرام.





وذكر أن ظهور خالد مجاهد في مهرجان الإسكندرية في حد ذاته مؤشر خطر، لأنه عاد من الجونة بـ37 إصابة بين الفنانين، ولا ندري ماذا يحدث في هذا المهرجان.