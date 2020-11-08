غرق الشوارع وتكدس مروري بسبب الأمطار بالإسكندرية (فيديو)

اجتاحت محافظة الإسكندرية، مساء اليوم، أمطارا رعدية غزيرة على جميع أنحاء المدينة الساحلية جراء الطقس السيئ التي تشهده البلاد حتى الاثنين المقبل.وتسببت الأمطار المتواصلة التي سقط على المحافظة إلى غرق العديد من الشوارع الرئيسية والداخلية، ما أدى إلى تعطل السيارات وازدحام مروري بالطرق الرئيسية الكورنيش والحرية ومصطفى كامل.