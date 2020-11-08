ضبط سمسار يوزع أموالاً على الناخبين في كفر شكر

تمكنت ضباط مباحث مركز شرطة كفر شكر من ضبط أحد سماسرة الانتخابات أثناء توزيع مبالغ مالية على الناخبين وإجبارهم على التصويت لصالح أحد المرشحين المستقلين.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من أهالي مركز ومدينة كفر شكر يفيد بوجود شخص يوزع مبالغ مالية أمام لجان الانتخابات البرلمانية بالمدينة، لإجبار الأهالي على التصويت لصالح أحد المرشحين، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم اسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، من ضبط «ع.ك.ح» 36 سنة أثناء توزيع مبالغ مالية على الناخبين أمام اللجان الانتخابية بالمخالفة للقانون، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.