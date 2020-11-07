ترامب يعود إلى البيت الأبيض

قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجازته التي كان شرع فيها قبل ساعات وعاد إلى البيت الأبيض، بعد مغادرته متوجهًا لمنتج الجولف بولاية فلوريدا، قبل نحو 4 ساعات.وكانت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية أظهرت فوز بايدن بسباق الرئاسة بعد فوزه بولاية بنسلفانيا التي تمتلك 20 مقعدًا في المجمع الانتخابي، ليصل بذلك عدد مقاعد بايدن في المجمع الانتخابي 273 مقعدًا، في مقابل 213 مقعدًا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.