ولي عهد أبوظبي يهنئ «بايدن» بفوزه في الانتخابات الأمريكية

قدم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان التهنئة لجو بايدن ونائبته كاملا هاريس بفوزهما في انتخابات الرئاسة الأمريكية السبت.وقال ولي عهد أبوظبي على "تويتر": "خالص التهاني إلى جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وإلى كاملا هاريس نائبة الرئيس، وأصدق الأمنيات بالتوفيق لهما في تحقيق مزيد من التقدم للشعب الأمريكي الصديق، الإمارات وأمريكا تربطهما علاقات صداقة تاريخية وتحالف إستراتيجي قوي، وسنواصل تعزيزها خلال المرحلة المقبلة".