لجان بورسعيد تغلق أبواب الانتخابات: لم نتلق أي شكاوى

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن لجان انتخابات النواب البالغ عددها 98 مركزًا انتخابيًا وتضم 172 لجنة بجميع أحياء المحافظة أغلقت أبوابها في اليوم الأول ولم تشهد أي شكاوي منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا وحتى غلقها في التاسعة مساءً، لافتًا إلى تكاتف جميع القطاعات التنفيذية والأمنية لتخرج عمليات التصويت بالمظهر الحضارى وسط التزام تام بالاجراءات الاحترازية والوقائية.أضاف: أنه تابع فتح اللجان الانتخابية صباح اليوم وانتظام عمليات التصويت، كما تابع من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سير عمل اللجان على مدار اليوم دون تلقي أي شكاوى، لافتًا إلى غلق جميع اللجان في التاسعة مساءً مع السماح لكل من المتواجدين داخل اللجان بالإدلاء بصوتهم.وأشاد المحافظ بدور رجال قوات الشرطة في تأمين سير عملية الانتخاب باللجان ومساعدة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، لافتًا إلى توفير كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فضلًا عن توفير بوابات التعقيم بجميع اللجان والكحول والكمامات.والدائرة الثانية تضم أقسام الجنوب ١و٢ وأحياء المناخ والزهور بإجمالي الناخبين ٢٦٧٤٥٣ موزعين على 52 مركزًا انتخابيًا يضم 82 لجنة ويبلغ عدد المرشحين بالدائرة 20 مرشحًا.