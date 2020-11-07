انضمام 3 فنانات لـ«في صحبة الهادي الأمين» بالبالون

انضمت الفنانة مديحة حمدى ونهال عنبر ومنال سلامة للمشاركة بالليلة المحمدية في صحبة الهادي الأمين التى تنطلق فى الثامنة من مساء الأربعاء المقبل على مسرح البالون بالعجوزة وتستمر ثلاثة أيام.تقام الليلة المحمدية ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالمولد النبوي، بإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وينتجها البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، الذى يوجه شكر خاص للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون، على ما يقدمه من جهد لخروج هذه الليلة إلى النور.البطولة للفنانين أشرف عبد الغفور، مديحة حمدى، أحمد ماهر، نهال عنبر، طارق دسوقي، منال سلامة، سامى مغاورى"، مع المنشد علي الهلباوي وزياد الشرنوبي، البطولة الغنائية للمطربين "مروة ناجي، حنان ماضي، هدي عمار، وائل الفشنى" مع كوكبة أخرى من المطربين، بالاشتراك مع نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية بالبيت برئاسة الدكتور أسامة زغلول."في صحبة الهادي الأمين" يخرجها مسرح وتليفزيون جمال عبد الحميد، ألحان صلاح الشرنوبي، دراما شعرية سراج عبد القادر، أشعار الأوبريت مصطفي عياد، كتابة الأغانى صفوت زينهم، مخرج منفذ هانى عبد الهادى، تصميم استعراضات مصطفى حجاج، هيئة الإخراج وليد الجلاد وسيد ابراهيم ومحمود كامل ومعتز مغاوري وعبدالله هزاع، مخرج منفذ تليفزيوني عبد السلام جنيدي، ديكور د.محمود سامي، إضاءة سامي المغربي، أزياء هبة محمود، ينقلها للتليفزيون أمل أسعد، جرافيك ومادة فيلمية كامل المحلاوي، مدير الإنتاج أمل حبيب.