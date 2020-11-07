رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 08 نوفمبر 2020 الموافق 22 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

278 ألف مواطن يدلون بأصواتهم في الانتخابات بكفر الشيخ

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:06 م
الانتخابات بكفر الشيخ
الانتخابات بكفر الشيخ
كفر الشيخ - عمرو الشامي
طباعة
رصدت غرفة عمليات كفر الشيخ لمتابعة انتخابات النواب 2020 مشاركة 268 ألفا و905 مواطنين في الانتخابات بنسبة 12.81% ممَن يحق لهم التصويت خلال اليوم الأول للانتخابات، مؤكدة عدم رصد أي مشاكل تذكر خلال التصويت.

وأغلقت الـ 801 مقر انتخابي بنهاية اليوم الأول من انتخابات النواب 2020 للمرحلة الثانية، وجاء الغلق بعد إدلاء آخر ناخب داخل حرم المقر الانتخابي بصوته، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقام القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، بتحرير محضر الغلق، وتسجيل أكواد الاقفال البلاستيكية على صناديق الاقتراع، والتأكد من عملية غلق باب مقر اللجنة الفرعية، تمهيدًا لاستكمال التصويت غدًا في ثاني أيام تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، تعقيم وتطهير جميع اللجان بكافة المقرات، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليه، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي، من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان.

موضوعات متعلقة

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

ترامب يعود إلى البيت الأبيض

تعطيل الدراسة في البحيرة غدًا لسوء الطقس

لينك معرفة اللجنة الانتخابية 2020 في الانتخابات البرلمانية المرحلة الثانية

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة 2020.. الرابط وتفاصيل الحصول عليها

حقيقة وفاة الفنانة نشوى مصطفى

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«الطلاق الأول في عائلة السادات».. حكاية الزواج التقليدي لبنات الرئيس الراحل

كيف ظهر نجيب محفوظ في الحلقة الأولى من «ما وراء الطبيعة»؟

أحرج رجال مبارك.. كيف دافع صالح سليم عن مكانة الأهلي خلال حفل؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

صحيفة ومرجع.. 5 أخطاء فنية وقع فيها «ما وراء الطبيعة»

انضمام 3 فنانات لـ«في صحبة الهادي الأمين» بالبالون

في الضّل.. عبدالعزيز عبدالله صحفي كل العصور

نادى أدب طنطا: ليست لنا علاقة بمهرجان الشعر