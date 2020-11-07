278 ألف مواطن يدلون بأصواتهم في الانتخابات بكفر الشيخ

رصدت غرفة عمليات كفر الشيخ لمتابعة انتخابات النواب 2020 مشاركة 268 ألفا و905 مواطنين في الانتخابات بنسبة 12.81% ممَن يحق لهم التصويت خلال اليوم الأول للانتخابات، مؤكدة عدم رصد أي مشاكل تذكر خلال التصويت.وأغلقت الـ 801 مقر انتخابي بنهاية اليوم الأول من انتخابات النواب 2020 للمرحلة الثانية، وجاء الغلق بعد إدلاء آخر ناخب داخل حرم المقر الانتخابي بصوته، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.وقام القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، بتحرير محضر الغلق، وتسجيل أكواد الاقفال البلاستيكية على صناديق الاقتراع، والتأكد من عملية غلق باب مقر اللجنة الفرعية، تمهيدًا لاستكمال التصويت غدًا في ثاني أيام تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الثانية.وأكد محافظ كفرالشيخ، تعقيم وتطهير جميع اللجان بكافة المقرات، وتكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليه، مشددًا على جميع رؤساء المراكز والمدن، بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي، من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان.