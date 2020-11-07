«خراب ديار».. كيف أثرت الانتخابات على حياة الأمريكان؟

أثرت انتخابات الرئاسة على سير الحياة اليومية والشخصية للمواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة أنها المرة الأولى التي لا يعلن فيها عن فائز برئاسة البيت الأبيض بعد 5 أيام كاملة من يوم التصويت، بعد أن كان يتم عنها في أقل من 24 ساعة.ولم يعتاد الأمريكيون على أن يظل مصير دولتهم معلق وسط منافسة قوية في الانتخابات، ووسط سباق طرفيه الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب، وجو بايدن الرئيس الجديد ومرشح الحزب الديمقراطي.وكشف عدد من الأمريكيين مدى تأثير الانتخابات والحديث في السياسية خلال الفترة الحالية على حياتهم الشخصية، التي وصلت في بعض الأحيان إلى الانفصال عن شركاء حياتهم، إما لوجود اختلافات سياسية أو إهمال الشريك للحياة على حساب متابعة الانتخابات.وسرد أمريكيون عبر تطبيق «whisper» عن تدمير الانتخابات الأمريكية وتأخر نتيجتها على حياتهم، كما اشتكوا من أنها أثرت على علاقتهم بأزواجهم أو شركاء حياتهم، وطالت حياتهم الحميمية أيضًا، مشيرين إلى أنهم لجأوا لكتابة تجاربهم للتنفيس عن إحباطهم.واعترف بعض المشاركين الأمريكيين بأن الضجيج الذي أحاط بالانتخابات أدى إلى خلافات بينهم وبين شريك حياتهم، فيما أكد متزوجون أنها دفعتهم إلى نقطة الانهيار، وتدمير حياتهم الزوجية والأسرية.وأعربت سيدة أمريكية عن استيائها من زوجها بسبب الانتخابات الرئاسية، قائلة إنه بالكاد يتشارك معها ولا يوليها أي اهتمام، لدرجة أنه لم يحرك سكانا أو يهتم بما تقول إذا أخبرته أنها خانته عدة مرات.وأوضحت أمريكية أخرى من ولاية «ويست فريجينا» أنها فقد الدافع تجاه صديقها عندما أخبرها أنه يدعم ترامب، فيما كشف شخص أمريكي آخر من منطقة «سان أنطونيو» بولاية تكساس، أن ما يجرى في الانتخابات دمر دوافع حيايته لديه، منها دافع العلاقة الحميمية.وكشفت سيدة أمريكية أخرى أنها محطمة بعد انفصالها عن زوجها خلال الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أنها تشعر أن زواجهما لا يمكن إصلاحه، بينما قالت إمرأة أخرى من ولاية نيوجيرسي، إن الحديث والنقاش المستمر مع صديقها حول السياسة يحدث انقلابا كارثيا بينهما.وأشار مشارك آخر على التطبيق أن الانتخابات وضغطها أدى إلى إنهاء زواجه، بعدما طالب الطرفين بالطلاق، فيما اعترفت سيدة أخرى بأنها تفقد رغبتها في زوجها خلال كل مرة يتحدث فيها عن السياسة.ولم يكن ذلك التأثير هو الوحيد الذي جرى في المجتمع الأمريكي جراء تأخير نتيجة الانتخابات الرئاسية، لكن لجأ غالبية المواطنين إلى التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي، والحديث عن الانتخابات أو السخرية من تأخر النتائج ومشاركة وجهات النظر في خطوة للتنفيس عن إحباطهم وقلقهم مما يحدث فيها، وتضييع أوقاتهم حتى يتم إعلان النتيجة.ولجأ الأمريكييون عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، أبرزها «فيسبوك وتويتر وانستجرام» إلى مشاركة منشورات ساخرة من بطء فرز الأصوات، وكذلك اللجوء إلى الأغاني التي تتحدث عن البطء أو التراخي في العمل.وسخر بعضهم من أنه يمكن فرز الأصوات بسرعة إذا عملوا عليها مثلما يغني نجوم «الراب» الذين يقولون الكلمات بسرعة هائلة، فيما كان معظم الأمريكيين المحبطين من ولاية نيفادا، التي من شأنها أن تحسم السباق الرئاسي.وكذلك شارك الأمريكيون مقاطع من أفلام تتحدث عن البقاء لسنوات من أجل الوصول إلى نتيجة هدف محدد، وهو إسقاط على أن الفترة التي تتخذها عملية فرز الأصوات طويلة للغاية وغير مبررة.