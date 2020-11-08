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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتهاء عملية التصويت في انتخابات النواب بالمنوفية

الأحد 08/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
انتخابات النواب بالمنوفية
انتخابات النواب بالمنوفية
ولاء القاضى
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أعلنت مساء السبت غرفة العمليات المركزية بديوان المنوفية غلق لجان انتخابات النواب بمراكز ومدن وقرى المحافظة في التاسعة مساءً وتأمين صناديق الاقتراع، استعدادًا لاستكمال التصويت غدًا في اليوم الثاني من الانتخابات، مؤكدة انتهاء أول أيام العملية الانتخابية دون أية شكاوى.

وأكد محافظ المنوفية غلق صناديق الاقتراع وانتهاء عملية التصويت، مناشدًا المواطنين بالمشاركة في ممارسة حقهم الدستوري أثناء فترة التصويت، على أن تستأنف اللجان عملها غدًا في ذات المواعيد.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالنزول للجان للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المحافظة سَباقة دائمًا بالاستحقاقات، مؤكدًا الحياد التام بين المرشحين للخروج بالعملية الانتخابية بشكل مشرّف.

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