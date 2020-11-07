رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 نوفمبر 2020 الموافق 21 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جيل بايدن.. رحلة سيدة أمريكا الأولى من التدريس إلى البيت الأبيض

السبت 07/نوفمبر/2020 - 11:02 م
جيل وزوجها بايدن
جيل وزوجها بايدن
محمد عمر
طباعة
هنأت جيل بايدن زوجها الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لفوزه في انتخابات الرئاسة على منافسه دونالد ترامب، مؤكدة أنه سيكون رئيسًا لجميع العائلات الأمريكية.

وتتجه الأنظار نحو جيل بايدن السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت في السابق السيدة الثانية من 2009 حتى 2017 حينما كان زوجها نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، واليوم صارت السيدة الأولى كما أصبح زوجها الرجل الأول وساكن البيت الأبيض السادس والأربعين.

وتلقت جيل تريسي جاكوبس بايدن (مواليد 1951) تعليمها داخل الولايات المتحدة وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة ديلاوير، وعلى درجتي الماجستير من جامعة ويست تشيستر ومن جامعة فيلانوفا، وعلى درجة الدكتوراه من جامعة ديلاوير، وعملت كمعلمة لأكثر من 3 عقود.

ولدت بايدن في بلدية هامنتون بولاية نيوجيرسي، ونشأت في منطقة ويلو غروف بمقاطعة مونتغومري بولاية بنسلفانيا، وتزوجت بايدن في 1977، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة آشلي عام 1981، فيما لى بايدن بو وهنتر، اللذان توفيت والدتهما وشقيقتهما الرضيعة في حادث سيارة عام 1972.

قضت جيل معظم عمرها في التعليم، فقد درّست في المدارس الثانوية لمدة ثلاثة عشر عامًا، كما درّست للمراهقين من ذوي الاضطرابات العاطفية في أحد المستشفيات المتخصصة بالأمراض النفسية، وخلال الفترة من 1993 إلى 2008 عملت في تدريس اللغة الإنجليزية وكتابتها في كلية ديلاوير الفنية والمجتمعية.

وحينما أصبحت السيدة الثانية في عام 2009، لم يمنعها ذلك من ممارسة مهنتها المفضلة وهي التعليم، فقد عملت جيل أستاذة للغة الإنجليزية في كلية شمال فيرجينيا المجتمعية.

وخلافا لدورها النشط في التعليم أسست عدة جمعيات خيرية، من بينها منظمة بايدن غير الربحية لصحة الثدي، وشاركت في تأسيس برنامج أصدقاء الكتاب، وشاركت في تأسيس مؤسسة بايدن، كما شاركت في تأسيس مشروع القوات المشاركة إلى جانب ميشيل أوباما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«CNN» تعلن «بايدن» رئيسًا لأمريكا

ترامب يغادر البيت الأبيض

الباز يكشف كيف اعترف ترامب بفوز بايدن عبر حسابه على «تويتر»؟

إعدام نشأت عيضة «خط الصعيد» المحكوم عليه بـ269 سنة سجنًا

الصور

image description

محافظ دمياط: لا مشاكل في أول أيام انتخابات «النواب»

image description

أسيوط تحتفل بتجليس الأنبا لوكاس الـ 34 بالمطرانية

image description

الجيزة تدفع بسيارات مجهزة لشفط مياه الأمطار

image description

39 معدة لصيانة كسر خط مياه شرق أسيوط (صور)

image description

صور انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب

الأكثر قراءة

آسر ياسين يكشف لـ«الدستور» حقيقة إصابته بكورونا

«منطق العملاء».. الباز يكشف عن سر احتفاء الإخوان بفوز «بايدن»؟

أزمة نسب تضرب الفنان الهارب هشام عبدالله وغادة نجيب (فيديو)

«لو تقدر انشره».. رواد السوشيال ميديا يتحدون معتز مطر بهذا فيديو

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. نجوم «كورونا» ما بعد «الجونة»

image description

إنفوجراف.. شروط التقديم لمسابقة ملكة جمال الأناقة

image description

شروط ترخيص شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة (انفواجراف)

image description

حروقة.. تفاصيل قضية «طفل المرور المدلل» (إنفوجراف)

نجم الساعة

وائل جسار: لبيت نداء «أم الدنيا» فى أوبريت «مصر حكاية» لأنها سر نجاحى

منوعات

عرض لبناني عبر «يوتيوب» لدعم ترميم مسارح متضررة من انفجار بيروت

الجزائر: فرضية العمل الإجرامى غير مستبعدة وراء حرائق الغابات

تلوث حاد في هواء العاصمة الهندية لليوم الثالث على التوالي

فوائد صحية غير متوقعة لماء جوز الهند

أيام زمان

كان يطرد الزبائن.. حكاية المليونير الذى أفلس على مقهى نوبار

«الطلاق الأول في عائلة السادات».. حكاية الزواج التقليدي لبنات الرئيس الراحل

كيف ظهر نجيب محفوظ في الحلقة الأولى من «ما وراء الطبيعة»؟

أحرج رجال مبارك.. كيف دافع صالح سليم عن مكانة الأهلي خلال حفل؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التصويت المبكر.. والنتيجة المتأخرة
د.أحمد الخميسى
روبرت فيسك.. وداعًا
بسنت حسن
سيدة نساء الشرق
ماجد حبته
الأيام الأخيرة
المزيد

الثقافة

انضمام 3 فنانات لـ«في صحبة الهادي الأمين» بالبالون

نادى أدب طنطا: ليست لنا علاقة بمهرجان الشعر

الثلاثاء.. «خان المغربي» تحتفل بمرور 25 عامًا على التأسيس

صحفى مصرى يفوز بجائزة الصداقة بين الشعوب (صور)